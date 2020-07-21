إصابة الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية بفيروس كورونا

أعلن محامي الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية في كرة القدم (كونميبول)، الباراغوياني خوان أنخل نابوت الذي يقضي حكما بالسجن لمدة تسعة أعوام في الولايات المتحدة بسبب تورطه في فضيحة "فيفا غايت"، أن الأخير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال خوسيه غونزاليز لإذاعة "730 أي أم" إن موكله كان "بالكاد قادرا على التحدث عندما اتصلت به زوجته. يعاني من ألم مبرح في حلقه"، مضيفا بأنه كان يكافح من أجل التنفس.

وكشف بأنه "مصاب بالسكري ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو مرهق للغاية. إصابته بفيروس +كوفيد-19+ تشكل خطرا على صحته".

وحُكم على نابوت (62 عاما) بالسجن في 2017 بسبب دوره في الفضيحة التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ 2015.

ويأتي خبر إصابة نابوت بفيروس "كوفيد-19" بعد قرابة أسبوع من قرار قاض فدرالي في نيويورك برفض طلب الإفراج عن الباراغوياني واستبدال السجن بالإقامة الجبرية لأسباب إنسانية.

وكشف غونزاليس أن موكله سيتقدم بطلب نقله الى بلاده لقضاء بقية مدة عقوبته، مضيفا بأن 70 شخصا في سجن ميامي حيث يتواجد نابوت، أصيبوا بالفيروس بالإضافة الى سبعة من العاملين.

ورفضت القاضية الفدرالية الأميركية باميلا تشين في نيسان/أبريل الماضي استئناف وطلب الإفراج بكفالة عن نابوت، مبررة قرارها في بيان "لاحظت المحكمة أن المتهم لم يثبت بأدلة واضحة ومقنعة أنه لا ينوي الفرار".

وسبق للقاضية ذاتها أن رفضت أيضا طلبا آخر لنابوت يتعلق بالإفراج عنه بسبب فيروس كورونا المستجد.