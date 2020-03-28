إصابة أولى بفيروس كورونا في الدوري الأسترالي



ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب لكنه كان أحد أفراد فريقه خلال المباراة التي انتهت بفوزه على ملبورن سيتي 2-1 مساء الاثنين خلف أبواب موصدة قبل أن يتوقف الموسم بسبب مرض "كوفيد-19".

وأصدر نيوكاسل نتس بيانا جاء فيه "يؤكد نادي نيوكاسل نتس أن لاعبا في صفوف الفريق الأول جاءت نتيجة فحصه إيجابية".

وأضاف "اللاعب وعائلته بصحة جيدة وهو حاليا في الحجر الصحي تماشيا مع البروتوكلات المتبعة في ولاية نيو ساوث ويلز".

وأشار النادي إلى أن لاعبي الفريق يراقبون أوضاعهم الصحية وأي واحد منهم سيشعر بعوارض معينة سيقوم بعزل نفسه.

كما تم تأكيد حالة أخرى تتعلق بأحد أفراد الجهاز الفني لنادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي الذي يشارك في الدوري الأسترالي.

واستمر الدوري الأسترالي لكرة القدم الذي يضم 11 فريقا في نشاطه برغم فيروس كورونا قبل أن يتوقف خلال الأسبوع الحالي.