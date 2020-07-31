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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إصابة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2017 بفيروس كورونا

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بات الكاميروني كريستيان باسوغوغ الفائز بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم افريقيا عام 2017 التي توّجت بلاده بلقبها، الجمعة ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا المستجد في الدوري الصيني لكرة القدم بعد البلجيكي مروان فيلايني.

AFP

وأفادت السلطات المحلية لمدينة كانتون الجنوبية أنّ باسوغوغ لاعب فريق هينان جيانيي لا يعاني من أيّ عوارض إلا أنّه يمكث في المستشفى.

ولن تؤثر إصابة المهاجم الكاميروني على منافسات الدوري الصيني التي انطلقت في 25 تموز/يوليو بعد تأخر قرابة خمسة أشهر ووفق بروتوكول صحي صارم، لأنّه كان في الحجر الصحي منذ وصوله إلى الصين آتياً من بلاده في منتصف تموز/يوليو.

وأفادت السلطات أنّه عند وصوله جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنها باتت ايجابية في المرتين التاليتين.

وكتب ناديه عبر موقع "ويبو" الموازي لتويتر في الصين: "كلما كان الوضع أصعب، كلما ذهبنا أبعد! هيا باسوغوغ! ننتظرك".

وسبق أن تعرّض فلايني لاعب شاندونغ لونينغ للإصابة بـ "كوفيد-19" حيث أمضى ثلاثة أسابيع في المستشفى قبل أن يخرج في منتصف نيسان/أبريل الماضي.

ولم يعان لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي من عوارض قاسية وهو نجح في تسجيل هاتريك من الرأسيات في غضون سبع دقائق في المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 على داليان برو الأحد الفائت.
 

الدوري الصيني مروان فيلايني فيروس كورونا
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