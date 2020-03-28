إصابة أسطورة تركيا بفيروس كورونا

وانضم روشتو حارس منتخب تركيا في كأس العالم 2002 إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأعلنت زوجة روشتو عبر إنستغرام على الإنترنت في رسالة تناقلتها العديد من المواقع الإلكترونية المختصة: "يؤسفني قول ذلك، زوجي في المشفى وتم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أنّ حالة صاحب الـ46 عاماً الصحية كانت طبيعية قبل أن تتطور الأمور بسرعة كبيرة مما دفعهم لأخذه إلى المشفى.

وتألق روشتو مع بلاده في مونديال 2002 عندما نالت تركيا برونزية كأس العالم، لكن تجربته مع برشلونة الإسباني بعدها لم تكن موفقة.