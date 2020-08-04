إصابة أربعة لاعبين من منتخب سوريا بفيروس كورونا

وأشار البيان "كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني وللكادر الفني والإداري يوم أمس الاثنين عن إصابة كل من اللاعبين: مارديك ماردكيان (حطين) ومحمد عنز واحمد الاشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد) ومن الكادر الفني والإداري: عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد بفيروس كورونا وبناء عليه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيدا عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم".

وكان منتخب سوريا بدأ بلاعبيه المحليبن أمس الاثنين معسكراً تدريبياً في حلب بقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكاس آسيا 2023.

وبتصدر منتخب سوريا المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة التامة برصيد 15 نقطة مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.

