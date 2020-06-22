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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

إصابات في صفوف فريق النجم الأحمر بفيروس كورونا

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أصيب خمسة من لاعبي النجم الاحمر بفيروس كورونا المستجد بعد خوضهم العديد من المباريات أمام آلاف الاشخاص بحسب ما أعلن الإثنين النادي بطل الدوري الصربي لكرة القدم.

AFP

ويأتي الإعلان بعد 12 يوماً من مباراة الدربي ضد الغريم التقليدي بارتيزان بلغراد التي اقيمت امام 16 الف متفرج، وهو عدد غير مسبوق في اوروبا منذ تفشي وباء "كوفيد-19" وأدى إلى إيقاف النشاط الكروي في القارة العجوز.

وكان الدوري الصربي استأنف نشاطه آواخر ايار/مايو وراء أبواب موصدة قبل أن يسمح للجمهور بحضور المباريات من دون تحديد العدد خلال الشهر الحالي.

واحتفل لاعبو النجم الاحمر بتتويجهم أبطالاً للدوري السبت بعد خوضهم مباراتهم الاخيرة في الدوري المحلي ضد بروليتر (2-1)، أمام جمهور قدر بنحو 10 الاف متفرج.
وكشف النادي أن أربعة من أصل خمسة لاعبين كانوا يعانون من عوارض فيروس كورونا ولم يخوضوا مباراة السبت.

وختم النادي "اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون لحجر صحي صارم وهم على تواصل دائم مع الفريق الطبي للنادي".
 

فيروس كورونا
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