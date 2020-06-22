إصابات في صفوف فريق النجم الأحمر بفيروس كورونا

ويأتي الإعلان بعد 12 يوماً من مباراة الدربي ضد الغريم التقليدي بارتيزان بلغراد التي اقيمت امام 16 الف متفرج، وهو عدد غير مسبوق في اوروبا منذ تفشي وباء "كوفيد-19" وأدى إلى إيقاف النشاط الكروي في القارة العجوز.

وكان الدوري الصربي استأنف نشاطه آواخر ايار/مايو وراء أبواب موصدة قبل أن يسمح للجمهور بحضور المباريات من دون تحديد العدد خلال الشهر الحالي.

واحتفل لاعبو النجم الاحمر بتتويجهم أبطالاً للدوري السبت بعد خوضهم مباراتهم الاخيرة في الدوري المحلي ضد بروليتر (2-1)، أمام جمهور قدر بنحو 10 الاف متفرج.

وكشف النادي أن أربعة من أصل خمسة لاعبين كانوا يعانون من عوارض فيروس كورونا ولم يخوضوا مباراة السبت.

وختم النادي "اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون لحجر صحي صارم وهم على تواصل دائم مع الفريق الطبي للنادي".

