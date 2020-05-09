إصابات في بشيكتاش وفنربهتشه بفيروس كورونا

وقال بشيكتاش إنّ جميع لاعبيه وطاقمه التدريبي خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس مضيفاً أنّ الشخصين المصابين بالعدوى يخضعان حالياً للعلاج.

وفي بيان لاحق نشر الاتحاد التركي لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أكدّ من خلالها أنّ الإصابات ضربت أيضاً فنربهتشه والعديد من الأندية الأخرى، مؤكداً تمنياته للاعبين والكوادر الفنية والإدارية التعافي في أسرع وقت ممكن.

وأجرت عدة أندية تركية ومنها طرابزون سبور، وغلطة سراي وفنربهتشه وبشيكتاش تدريبات في مجموعات صغيرة من اللاعبين هذا الأسبوع في إطار التعليمات التي وضعها الاتحاد التركي لكرة القدم.