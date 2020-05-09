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كرة القدم

إصابات في بشيكتاش وفنربهتشه بفيروس كورونا

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أعلن بشيكتاش التركي أنّ أحد لاعبيه وواحداً من أفراد طاقمه أصيبا بفيروس كورونا وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان عودة منافسات الدوري الشهر المقبل.

Reuters

وقال بشيكتاش إنّ جميع لاعبيه وطاقمه التدريبي خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس مضيفاً أنّ الشخصين المصابين بالعدوى يخضعان حالياً للعلاج.

وفي بيان لاحق نشر الاتحاد التركي لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أكدّ من خلالها أنّ الإصابات ضربت أيضاً فنربهتشه والعديد من الأندية الأخرى، مؤكداً تمنياته للاعبين والكوادر الفنية والإدارية التعافي في أسرع وقت ممكن.

وأجرت عدة أندية تركية ومنها طرابزون سبور، وغلطة سراي وفنربهتشه وبشيكتاش تدريبات في مجموعات صغيرة من اللاعبين هذا الأسبوع في إطار التعليمات التي وضعها الاتحاد التركي لكرة القدم.

بشيكتاش
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