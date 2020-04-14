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كرة القدم

إصابات فيروس كورونا في تونس تمتد لأحد لاعبي كرة القدم

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أعلن اتحاد بنقردان التونسي يوم الثلاثاء إصابة لاعب وسط الفريق عمر زكري بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك أول لاعب في المسابقة تصيبه العدوى.

Reuters

وقال اتحاد بنقردان في حسابه على فيسبوك: "إصابة اللاعب عمر زكري بفيروس (كوفيد-19) المعروف بفيروس كورونا بعد تحاليل مخبرية أجريت له اليوم هو وعائلته".

ولعب زكري (25 عاماً) لأندية حمام الأنف والنجم الساحلي قبل أن ينتقل إلى اتحاد بنقردان.

وقال اللاعب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد إصابة جدي بفيروس كورونا أجرت السلطات الصحية اختبارات للكشف عن الفيروس في محيط العائلة وللأسف جاءت نتيجة اختباراتي إيجابية إضافة لعدد من أفراد العائلة".

وأضاف اللاعب أنّ حالته الصحية مستقرة وسيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً.

ويحتل اتحاد بنقردان المركز السابع في الدوري التونسي برصيد 23 نقطة من 16 مباراة.
 

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