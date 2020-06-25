إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف فريق أورينبورغ الروسي

ولم يحدد أورينبورغ، الذي يواجه كراسنودار بعد غد السبت، أسماء اللاعبين المصابين.

وتعثرت عودة الدوري الروسي بعد التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

وخسر روستوف 1- 10 أمام سوتشي المهدد بالهبوط يوم الجمعة الماضي بعد أن اضطر للعب بفريق الشباب لأن تشكيلة الفريق الأول بأكملها دخلت الحجر الصحي.

كما تأجلت مباراة دينامو موسكو وكراسنودار التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي إلى الشهر المقبل بعد شعور لاعبي كراسنودار بالمرض.

وأعلنت رابطة الدوري أن لاعبي أورينبورغ في العزل حالياً وتدرس السلطات المحلية حاليا ًكيف أصيبوا بالعدوى.

