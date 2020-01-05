إسقاط تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه

وحضر مهاجم ميلان مراسم إزاحة الستار عن التمثال في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي لكن الهداف التاريخي لمنتخب السويد لكرة القدم أغضب جماهير مالمو بعد أن اشترى حصة في نادي هامربي الغريم في ستوكهولم وقال إنه سيحوله إلى أكبر ناد في اسكندنافيا.

وبدأ إبراهيموفيتش مشواره في مالمو قبل أن يخوض مسيرة زاخرة بالألقاب في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنكلترا وفرنسا وأميركا.

واقتلع مخربون أنف التمثال قبل فترة عيد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان أعنف.

ولم يتبق بقاعدة التمثال سوى القدمين بينما سقط بقية الجسد على السور المحيط بالتمثال. وكُتبت عبارة "ابتعد عن هنا" على الأرض بالقرب من التمثال.

ومن المتوقع أن يخوض اللاعب البالغ عمره 38 عاما مباراته الأولى بعد العودة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي عندما يلتقي ميلان مع سامبدوريا في استاد سان سيرو غدا الاثنين.



