إسبانيا والبرتغال معاً من أجل استضافة مونديال 2030

وجاء في اتفاقية دعم الملف المشترك المذيلة بتوقيع رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز ونظيره البرتغالي أنتونيو كوستا أن "حكومتي إسبانيا والبرتغال تريدان التعبير عن رغبتهما والتزامهما باستضافة كأس العالم 2030".

ووقع سانشيز وكوستا الاتفاق بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ووقف كلا المنتخبين على أرض الملعب بقمصان كتب عليها "فاموس 2030".

وقال رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميش "اليوم نوقع التزام الاتحادين بالعمل معاً من أجل كأس العالم".

وصادق غوميش ونظيره الإسباني لويس روبياليس على اتفاقية تم توقيعها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أجل الترويج لملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وقال روبياليس الجمعة "رسالة الى الاتحادات الوطنية: إذا منحتمونا ثقتكم، فعندما تأتون إلى بلدينا ستعيشون تجربة لا تُنسى".

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار الملف الفائز باستضافة مونديال 2030 في عام 2024.

قد تواجه إسبانيا والبرتغال منافسة من ملفين مشتركين أخرين قيد المناقشة: واحد من المملكة المتحدة وأيرلندا، وآخر من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وتشيلي يهدف إلى أن يكون المونديال متزامناً مع الذكرى المئوية لكأس العالم الأولى التي أقيمت في الأوروغواي عام 1930.





