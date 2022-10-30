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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

إسبانيا بطلة للعالم للناشئات تحت 17 عاماً

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حافظت إسبانيا على لقبها بطلة لكأس العالم لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً بفوزها في النهائي اليوم الأحد على كولومبيا بهدف دون مقابل.

AFP

 


 

كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما
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