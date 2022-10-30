إسبانيا بطلة للعالم للناشئات تحت 17 عاماً

من قبل beIN SPORTS October 30, 2022 17:45 حافظت إسبانيا على لقبها بطلة لكأس العالم لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً بفوزها في النهائي اليوم الأحد على كولومبيا بهدف دون مقابل.