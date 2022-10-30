إسبانيا بطلة للعالم للناشئات تحت 17 عاماً من قبل beIN SPORTS October 30, 2022 17:45 حافظت إسبانيا على لقبها بطلة لكأس العالم لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً بفوزها في النهائي اليوم الأحد على كولومبيا بهدف دون مقابل. AFP كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما السابق خروج ماري من المستشفى بعد تعرض اقرأ التالي - آخر الأحداث October 30, 2022 17:45 إسبانيا بطلة للعالم للناشئات تحت 17 عاماً October 30, 2022 16:43 آرسنال يستعيد الصدارة بفوز عريض على نوتنغهام فورست October 30, 2022 15:51 أوساسونا يظفر بنقاط ثمينة أمام بلد الوليد October 30, 2022 15:15 أوكسير يحقق المطلوب أمام أجاكسيو October 30, 2022 15:00 خروج ماري من المستشفى بعد تعرضه للطعن October 30, 2022 14:51 أتالانتا يعود للانتصارات ويرتقي إلى الوصافة October 30, 2022 13:06 الجماهير العربية تطلق حملة إلكترونية دعماً لقطر October 30, 2022 12:09 جول كوندي: "أنا بخير" October 30, 2022 10:23 غوارديولا: "هالاند سيغيب عن مباراة إشبيلية" October 29, 2022 23:41 فلامينغو يتوّج بلقب كوبا ليبرتادوريس