إسبانيا بطلة العالم للشابات تحت 20 عاماً

على ملعب سان خوسيه في كوستاريكا حيث أقيمت البطولة، سجلّت كل من إينما غابارو (12) وسالما بارايويلو (22 و27 من ركلة جزاء) أهداف إسبانيا وسوزو أمانو هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 47.

وحلّ المنتخب البرازيلي في المركز الثالث بفوزه على نظيره الهولندي 4-1.

