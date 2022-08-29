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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

إسبانيا بطلة العالم للشابات تحت 20 عاماً

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توّجت إسبانيا بلقب كأس العالم في كرة القدم للشابات تحت 20 عاماً بفوزها في النهائي على اليابان 3-1.

Reuters

على ملعب سان خوسيه في كوستاريكا حيث أقيمت البطولة، سجلّت كل من إينما غابارو (12) وسالما بارايويلو (22 و27 من ركلة جزاء) أهداف إسبانيا وسوزو أمانو هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 47.

وحلّ المنتخب البرازيلي في المركز الثالث بفوزه على نظيره الهولندي 4-1.
 

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