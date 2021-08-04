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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
كرة القدم

إريكسن يزور مركز تدريبات إنتر

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التقى صانع ألعاب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، الأربعاء، زملاءه في إنتر ميلان للمرة الأولى منذ تعرّضه لنوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020، وذلك في زيارة قام بها لمركز تدريبات بطل إيطاليا.

REUTERS

وأفاد إنتر في بيان له انّ أريكسن (29 عاماً) زار مركز التدريبات في "أبيانو جنتيلي" خارج ميلانو صباح الاربعاء.

وجاء في بيان إنتر "التقى لاعب الوسط الدنماركي مع مسؤولين للنادي، إضافة إلى المدرب وزملائه وطاقم الفريق. أريكسن في صحة جيدة ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة". 

وتابع البيان "سيستمر بمتابعة برنامج التعافي المُحدّد من قبل طاقم الأطباء الدنماركي في كوبنهاغن. سيبقى الجهاز الطبي في إنتر على تنسيق دائم ومستمر خلال فترة العلاج والتأهيل".

لا تزال عودته الى الملاعب موضع شك، إذ يستمر النجم الدنماركي في إرتداء جهاز لمراقبة دقات القلب وهو ما لا يسمح به القانون في إيطاليا، على خلاف بلدان أخرى.
 

إنتر كريستيان إريكسن بطولة أمم أوروبا 2020
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