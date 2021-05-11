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كرة القدم

إرجاء نهائي كأس أمير دولة قطر لإتاحة الفرصة لحضور الجماهير

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تقرر تأجيل نهائي كأس أمير دولة قطر بين ناديي السد والريان لوقت لاحق لإتاحة الفرصة لحضور الجماهير.

beIN SPORTS

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بيان رسمي عن تأجيل المباراة النهائية لكأس أمير دولة قطر بين السد والريان والتي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل في الرابع عشر من مايو/أيار على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.


وتابع البيان "جاء قرار التأجيل بعد رفع القيود التدريجية والتي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) خصوصاً فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي يسمح بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط حصولهم على التطعيم، لا سيما وأن البطولة غالية على الجميع والتي تحظى دائماً بحضور جماهيري كبير بين نادي السد نادي الريان، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة المباراة النهائية لاحقاً وذلك بعد التنسيق التام مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصاً وزارة الصحة العامة".

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