إرجاء نهائي كأس أمير دولة قطر لإتاحة الفرصة لحضور الجماهير

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء في بيان رسمي عن تأجيل المباراة النهائية لكأس أمير دولة قطر بين السد والريان والتي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل في الرابع عشر من مايو/أيار على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

🚨| بيان صحفي: بعد الرفع التدريجي للقيود

تأجيل نهائي #كأس_الأمير للنسخة التاسعة والأربعين لوقت لاحق لاتاحة الفرصه للجماهير الحضور pic.twitter.com/BuFRpeowpC — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 11, 2021



وتابع البيان "جاء قرار التأجيل بعد رفع القيود التدريجية والتي تم فرضها مؤخراً في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) خصوصاً فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي يسمح بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط حصولهم على التطعيم، لا سيما وأن البطولة غالية على الجميع والتي تحظى دائماً بحضور جماهيري كبير بين نادي السد نادي الريان، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة المباراة النهائية لاحقاً وذلك بعد التنسيق التام مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصاً وزارة الصحة العامة".