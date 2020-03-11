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كرة القدم

إرجاء كونغرس الفيفا إلى سبتمبر بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من حزيران/يونيو في أديس أبابا، إلى 18 أيلول/سبتمبر، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

Reuters

كذلك قررت المنظمة الكروية تأجيل اجتماع مجلسها الذي كان مقررا في 20 آذار/مارس إلى حزيران/يونيو أو تموز/يوليو 2020، على أن يتم "في مقر الفيفا في زيوريخ او عبر تقنية الاتصال بالفيديو".

وأوضح الفيفا في بيان "أن القلق في ما يتعلق بصحة المشاركين بالإضافة إلى حظر السفر في دول عدة أدى الى إلغاء العديد من الاحداث المماثلة في مختلف أنحاء العالم".

وأثّر تفشي فيروس "كوفيد-19" حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية لاسيما لجهة الإلغاء أو الارجاء أو الإقامة من دون مشجعين. كما تسبب بإرباك كبير في روزنامة المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية، مع إرجاء جولات في مسابقات قارية ومباريات دولية.

ومنذ ظهور الحالات الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سجلت 119711 إصابة في حوالى 110 دول في العالم، أدت الى وفاة 4351 شخصا، بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس" من مصادر رسمية حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش الأربعاء.

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