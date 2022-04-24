إجماع بافاري على صعوبة فوز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني

وأمام مدرجات مليئة بالجمهور فاز النادي البافاري على ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند 3-1 ليوسع الفارق الذي يفصل بين الفريقين في الصدارة إلى 12 نقطة.

وبهذا يكون بايرن فاز بلقب الدوري الألماني الأول 31 مرة منذ انطلاقه في 1963 و32 لقبا في بطولة الدوري إجمالاً.

وقال المهاجم البولندي المخضرم: "ليس من السهل دوما الحفاظ على استقرار المستوى واللعب بطريقة ممتازة طوال الموسم، ربما يكتشف الناس في غضون أعوام قليلة حجم الانجاز الهائل المتمثل في الفوز باللقب 10 مرات متتالية".

وقال المهاجم توماس مولر الذي أصبح أول لاعب يتوج بلقب الدوري 11مرة إن الفوز بلقب الدوري الألماني يمنح شعورا فريدا من نوعه.

وأضاف المهاجم الألماني: "هذا الموقف لا يتكرر كثيراً عندما تفوز بلقب البطولة في مواجهة الملاحق المباشر في ملعبك، هذا فعلا ما كنا نرغب في تحقيقه".

وقال لاعب وسط بايرن جمال موسيالا إنه يشعر بسعادة بالغة بعد أن أحرز الهدف الثالث لفريقه الذي ضمن له الفوز على دورتموند بينما عبر زميله يوشوا كيميش عن سروره البالغ بالإنجاز "المتميز" للفريق أيضاً.

وأضاف كيميش: "ربما يبدو الأمر عادياً للبعيدين عن الموقف، لكن هذا يتطلب الكثير من العمل الجاد، نحن سعداء وفخورون بتحقيق هذا الهدف الكبير".

