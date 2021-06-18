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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

إبراهيموفيتش يخضع لجراحة ناجحة

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خضع مهاجم نادي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش لعملية جراحية ناجحة لإصابة في ركبته أجبرته على الغياب عن نهائيات كأس أووربا المقامة حالياً، بحسب ما أعلن النادي اللومباردي الجمعة.

AFP

وأفاد ثاني الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم في بيان "خضع إبراهيموفيتش لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليسرى في روما"، مضيفاً "كانت العملية ناجحة".

وتابع "زلاتان بصحة جيدة وسيبدأ فوراً عملية تعافيه".

وتعرض "إبرا" البالغ 39 عاماً للاصابة في مباراة الفوز على يوفنتوس 3-0 في الـ "سيري أ" في 9 أيار/مايو الماضي (المرحلة 35).

وسيستمر غياب المهاجم السويدي عن الملاعب لفترة شهرين إضافيين، بحسب تقارير إيطالية، في حين من المتوقع أن يعود إلى المستطيل الأخضر في الوقت المناسب قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 21 آب/أغسطس المقبل.

وكان إبراهيموفيتش العائد إلى صفوف منتخب بلاده إثر أهدافه الحاسمة بقميص ناديه ميلان بعد غياب دام قرابة خمسة أعوام، يمني النفس بالمشاركة في يورو 2020، إلاّ أن الإصابة أجبرته على الغياب عن السويد متصدرة مجموعتها الخامسة برصيد أربع نقاط حيث عززت من حظوظها في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وكان المنتخب السويدي استهل مبارياته في النهائيات بتعادل سلبي امام إسبانيا، قبل الفوز على سلوفاكيا 1-0 الجمعة، على أن يختتم مشاركته في دور المجموعات أمام بولندا الأربعاء المقبل. 
 

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