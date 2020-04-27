أيام تفصل الأندية السورية عن العودة للتدريبات

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم بياناً اليوم الإثنين أكدّ فيه موعد عودة الدوري إلى نشاطه وكذلك عودة بعض الأندية إلى التدريبات.

وجاء عبر صفحة الاتحاد السوري لكرة القدم على فيسبوك عبر الإنترنت: "بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء الذي تضمن الموافقة على استكمال منافسات دوري الدرجة الممتازة بلا جمهور، فقد تقرر استئناف منافسات الدوري في التاسع والعشرين من شهر أيار/مايو القادم".

وأضاف البيان: "يسمح بالأندية المعنية فقط (اندية الدرجة الممتازة) استئناف التدريبات بدءاً من أول أيار 1-5-2020 استعداداً لعودة المنافسات، وذلك بشرط مراعاة إجراءات السلامة لناحية التباعد الزمني والمكاني بين اللاعبين أثناء التدريب".

وسيتم إجراءات الفحوص اللازمة للاعبين عقب تشكيل لجنة مختصة بمتابعة أمورهم الصحية عقب اكتشاف بضع حالات فيروس كورونا في سوريا خلال الفترة الماضية.

واتخذ الاتحاد السوري لكرة القدم أجراءات مشابهة لتلك التي اتخذت في معظم دول العالم بإيقاف منافسات منذ أذار/مارس الفائت.

