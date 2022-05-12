أياكس يكشف عن خليفة تين هاغ

وبذلك سيخلف المدرب الهولندي (49 عامًا) مواطنه إريك تين هاغ الذي سيتولّى المقاليد الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي نهاية الموسم الحالي وحتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال الفريق الهولندي في بيان إن "أياكس ونادي بروج وألفريد شخرودر توصلوا إلى اتفاق حيال انتقال المدرب إلى أياكس".

وأضاف أن "شخرودر وقع عقداً يدخل حيّز التنفيذ مع انتهاء الموسم الحالي، ويستمر لموسمين حتى 30 حزيران/يونيو 2024"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العقد "يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث".

وتعدّ المغامرة الجديدة الأهم في مسيرة شخرودر الذي لم يشرف إلا على حظوظ تفنتي الهولندي وهوفنهايم الألماني وكلوب بروج البلجيكي كمدرب أول إذ اقتصر مشواره على دور المساعد في كل من فيتيس وأياكس وبرشلونة الإسباني.