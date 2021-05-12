أياكس يذوب كأس الدوري ويوزع قطعها على مشجعيه

وبحسب الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت فإن الفكرة هي تكوين نجوم صغيرة من قصدير الدرع وإرسالها إلى المنتسبين إلى النادي.

وتم تحويل الدرع التي تزن 2,75 كلغ من القصدير إلى 42 ألف نجمة بوزن 3,45 غراماً، تم إرسالها بالبريد مع رسالة "قطعة من التاريخ، قطعة من أياكس. من أجلكم".

وأضاف أنها طريقة لإدماج المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحضور لدعم فريقهم في ملعب "يوهان كرويف أرينا" هذا الموسم.

وقال المدير العام للنادي حارس مرماه العملاق الدولي السابق إدوين فان در سار "هذا الموسم، كان علينا أن نلعب إلى حد كبير بدون جماهيرنا. حسنًا، بدون أن يجلسوا في المدرجات على الأقل. رغم ذلك، شعرنا بدعمهم كل أسبوع".

وأضاف "في السابق، عندما قلنا (هذا اللقب لكم)، كنا نعبر عن كيفية قيامنا بذلك للجماهير، لكن مشاركة الدرع هي الدليل النهائي على ذلك حقاً".

وتابع "بعد عام مضطرب، نضمن أن مشجعينا يشعرون بأنهم جزء من بطولتنا".

