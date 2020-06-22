أياكس أمستردام يتعاقد مع الحارس ستيكلنبرغ

ووقع الحارس البالغ عمره 37 عاماً على عقد يمتد من آب/ أغسطس إلى يونيو/ حزيران العام المقبل ليعود إلى النادي الذي استهل به مسيرته عام 2002 بعد الارتقاء بقطاع الناشئين.

وسينهي ستيكلنبرغ موسم الدوري الانكليزي الممتاز مع إيفرتون قبل العودة إلى هولندا.



