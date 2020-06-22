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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

أياكس أمستردام يتعاقد مع الحارس ستيكلنبرغ

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أعلن أياكس أمستردام الهولندي اليوم الاثنين عن تعاقده مع حارس منتخب هولندا السابق مارتن ستيكلنبرغ لمدة عام واحد في انتقال مجاني من إيفرتون.

Reuters

ووقع الحارس البالغ عمره 37 عاماً على عقد يمتد من آب/ أغسطس إلى يونيو/ حزيران العام المقبل ليعود إلى النادي الذي استهل به مسيرته عام 2002 بعد الارتقاء بقطاع الناشئين.  

وسينهي ستيكلنبرغ موسم الدوري الانكليزي الممتاز مع إيفرتون قبل العودة إلى هولندا. 


 

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