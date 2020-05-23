أوكسير الفرنسي ينعي لاعبه السابق ليبول

وقال النادي في بيان له "لقد علم أوكسير بحزن شديد بوفاة مهاجمه السابق فابريس ليبول (1990-1998، ثم 2000-2002) الذي تعرّض لحادث سير خطير ليلة الخميس".

وفقد ليبول السيطرة على سيارته بينما كان يقودها بمفرده بالقرب من منزله في مقاطعة بالقرب من بالينهايم، الراين السفلي، وفقا لصحيفة "دي ان أي"، وقد توفي السبت متأثرا بجراحه.

وساهم ليبول الذي توقع له المراقبون مستقبلا زاهرا في كرة القدم الفرنسية، في موسم 1995-1996 بفوز أوكسير بلقبه الوحيد في الدوري، لكنه تعرّض في تشرين الأول/أكتوبر عام 1997 لحادث سير خطير أيضا أسفر عن اصابته بكسور في أضلاعه ما شكّل عائقا أمام مسيرته.

ومثل ليبول خلال مسيرته التي انطلقت عام 1993 وحتى 2005 عدا عن أوكسير فرق سانت إيتيان، كان، كولمار، ستراسبورغ، أوبيناي وإيبينال.

ويلعب ابنه استيبان (20 عاماً) وهو مهاجم أيضا مع فريق ليون الاحتياطي الذي يشارك في البطولة الوطنية الثانية (الدرجة الرابعة عمليا).