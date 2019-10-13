أوكرانيا شيفتشينكو على بعد نقطة من التأهل

استلم شيفتشينكو حامل الكرة الذهبية عام 2004، تدريب المنتخب الأوكراني عام 2016، وبعد أن فشل في مهمته الأولى في قيادة فريقه إلى نهائيات مونديال روسيا العام الماضي، يحتاج فريقه إلى نقطة واحدة عندما يستضيف البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو الإثنين ضمن التصفيات الاوروبية.

وقال شيفتشينكو لوكالة "فرانس برس" قبل مواجهة فريقه الجمعة الماضي ضد ليتوانيا (2-صفر) "أريد الوصول بهذا المشروع إلى نهايته (...)، التأهل إلى اوروبا واللعب هناك مع تحقيق النجاح".

وحقق المنتخب الأوكراني المفاجأة في هذه التصفيات حيث يتصدر المجموعة الثانية من دون أيّ خسارة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات ويتقدم على البرتغال بطلة أوروبا بفارق 5 نقاط.

ويبدو أن شيفتشينكو نجح في إيجاد التوازن بين المواهب الشابة والعناصر الخبيرة أمثال جناح وست هام أندريي يارمولنكو أو مهاجم شاختار دانيتسك يفغين كونوبليانكا.

وخلال التصفيات الحالية، تألق أيضاً الظهير الأيسر لمانشستر سيتي اوسكندر زينتشنكو وبطل بلجيكا في صفوف غنك روسلان مالينوفسكيي وكلاهما أظهر نضوجاً كبيراً في الآونة الأخيرة.

وقد نجح شيفتشينكو إلى جانب مساعديه الإيطاليين ماورو تاسوتي وأندريا مالديرا في جعل المنتخب الأوكراني يعتمد كرة قدم أكثر ميلاً إلى الهجوم.

وكان كثيرون في أوكرانيا انتقدوا تعيين شيفتشينكو بديلاً لميخايلو فومنكو الذي استقال عقب عروض مخيبة في كأس اوروبا 2016 حيث لم يسجل الفريق أي هدف، نظراً لقلة خبرته في مجال التدريب ولدوره في الفشل الذريع للمنتخب في نسخة 2016 عندما كان مساعداً لفومنكو.

تحد كبير



بيد أن شيفتشينكو تلقى التحدي بإصرار وقال في هذا الصدد "إنّه تحد كبير بالنسبة لي، لكني قبلته بضمير مرتاح".

وأضاف "كلما كان التحدي أكبر، كان تصميمي أكبر أيضاً، أردت تحقيق النجاح مع المنتخب الوطني وكنت اؤمن بقدرات اللاعبين".

وللمفارقة، فإنّ قلة من المراقبين انتقدوا فشل شيفتشينكو في قيادة منتخب أوكرانيا إلى مونديال 2018 عند الجار الروسي لأن البعض طالبوا بمقاطعة هذا المونديال احتجاجاَ على ضم روسيا لجزيرة القرم لو نجح المنتخب الأوكراني في التأهل إلى العرس الكروي.

ويعترف الخبير الاوكراني ارتيم فرانكوف "كنت أعتقد بأنّ الاحتفاظ بالكرة وتقديم كرة هجومية ليست من خصائص الكرة الأوكرانية لأننا كنا نفتقد إلى اللاعبين الجيدين، لكن فجأة نملك الآن فريقاً مختلفاً شاباً وجاهزاً للمعركة".

وكان شيفتشينكو هدافاً خطيراً سواء في صفوف ناديه دينامو كييف أو مع ميلان الإيطالي كما في المنتخب الوطني حيث سجل 48 هدفاً في 111 مباراة دولية خاضها.