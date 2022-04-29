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كرة القدم

أوكرانيا تواجه بوروسيا مونشنغلادباخ ودياً

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أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في بيان الجمعة أن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودية ضد نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في 11 آيار/مايو المقبل، قبل وقت قصير من مواجهة اسكتلندا في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وأوضح الاتحاد الأوكراني أن المباراة ستقام في ملعب "بوروسيا بارك" في مونشنغلادباخ، معرباً عن "امتنانه" للنادي الألماني لاستضافة هذه المباراة التي ستكون "مهمة" في إطار استعداداته لمواجهة اسكتلندا في الأول من حزيران/يونيو المقبل في نصف نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي.

وكانت المباراة ضد اسكتلندا مقررة في 24 آذار/مارس الماضي، بيد أنه تم تأجيلها إلى الأوّل من حزيران/يونيو بناء على طلب أوكرانيا عقب الغزو الروسي لبلادها في شباط/فبراير الماضي.

وستبدأ أوكرانيا استعداداتها لمواجهة اسكتلندا في بداية أيار/مايو في سلوفينيا وذلك بسبب عرضة البنى التحتية المحلية للتهديد من جراء القصف.

ويلتقي الفائز من مواجهة أوكرانيا واسكتلندا على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو، مع ويلز في الخامس من حزيران/يونيو في كارديف للحصول على البطاقة الأوروبية الأخيرة المؤهلة للعرس العالمي.
 

المنتخب الأوكراني بوروسيا مونشنغلادباخ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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