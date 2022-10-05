أوكرانيا تنضم إلى ملف استضافة مونديال 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال

وسبق لأوكرانيا التي تقاوم منذ حوالي 6 أشهر غزو روسيا لأراضيها أن نظمت بالتعاون مع بولندا نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2012، واستضافت أيضاً في عام 2018 نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف.



وفي بداية شهر آب/ أغسطس أعلنت دول الأرجنتين والأوروغواي وتشيلي والباراغواي التقدم بملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أنّ بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030، حسب وسائل إعلام مصرية.

وكانت إسبانيا والبرتغال أعلنتا في حزيران/يونيو 2021 ترشيحهما المشترك لاستضافة نسخة 2030.



وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.