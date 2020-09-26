أوغسبورغ يحقق أولى المفاجآت بإسقاط دورتموند



بعد أن استهل الموسم بفوز عريض على ضيفه القوي بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، بدا دورتموند مرشحاً مجدداً لمحاولة إزاحة بايرن ميونيخ عن العرش الذي تربع عليه الأخير في المواسم الثمانية الماضية.

لكن أوغسبورغ الذي كان قريباً من الهبوط الموسم المنصرم، أكد لفريق المدرب السويسري لوسيان فافر أنّ الأمور لن تكون سهلة وعليه القتال بشراسة لاقتناص اللقب.



وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول من دون أهداف، لكن أوغسبورغ خطف التقدم في الدقيقة 40 بكرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي إثر ركلة حرة نفذها دانيال كاليغيوري الذي سجل بنفسه هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني، بعد تمريرة بينية من فلوريان نييدرلخنر (54).



ورغم محاولات الضيوف في الدقائق المتبقية من المباراة، بقيت النتيجة على حالها ليحقق فولفسبورغ فوزه الثاني توالياً، فيما تلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره الأربعاء في الكأس السوبر الألمانية ضد غريمه بايرن ميونيخ، الفائز هذا العام برباعية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، والذي بدأ مشواره في الـ"بوندسيلغا" بفوز ساحق على شالكه 8-صفر.

- أوغسبورغ وحيدا بانتظار الأحد -



ولم تكن حال لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي الذي حقق مشواراً تاريخياً في دوري الأبطال بوصوله إلى نصف النهائي، أفضل بكثير من دورتموند لكنه لم يعد على أقله دون نقاط من ملعب باير ليفركوزن، إذ تعادل معه بهدف للسويدي إميل فورسبرغ بتمريرة من الدنماركي يوسف بولسن (14)، مقابل هدف للتركي كريم ديمريباي من خارج المنطقة بعد أن وصلته الكرة من لارس بندر (20).

وبانتظار مباراتي بايرن (3 نقاط) وفرايبورغ (3) الأحد ضد هوفنهايم وفولفسبورغ، تربع أوغسبورغ وحيداً على الصدارة بست نقاط، بفارق نقطتين أمام كل من إينتراخت فرانكفورت الفائز الجمعة على هرتا برلين 3-1، لايبزيغ والعائد أرمينيا بيليفيلد الذي حقق السبت فوزه الأول في دوري الأضواء منذ موسم 2008-2009 بتغلبه على ضيفه كولن بهدف جوان ادموندسون من جزر فارو (78).



وحصل مونشنغلادباخ، على نقطته الأولى للموسم الجديد بتعادله مع ضيفه أونيون برلين بهدف للفرنسي ماركوس تورام (56) مقابل هدف لنيكو شلوتربيك (79).



وحقق شتوتغارت، العائد للعب دوره بين الكبار بعد موسم في الدرجة الثانية، فوزه الأول وجاء بنتيجة كبيرة على مضيفه ماينتس بأربعة أهداف سجلها الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا (45) ودانيال ديفادي (61) والأرجنتيني ماتيو كليموفيتش (80) والنمسوي ساشا كالايدجيتش (86)، مقابل هدف للسويدي روبن كوايسون (13) في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير بعد طرد الفرنسي موسى نياكات كما طرد باسكال ستينزل من صفوف الفائز في اللحظات الأخيرة.



ومني شالكه بخسارته الثانية توالياً عقب هزيمته الكبيرة من بايرن ميونيخ 8-0 في المرحلة الأولى.

وانتصر فيردر بريمن على مضيفه 3-1 بفضل ثلاثية نجمه فولكروغ (22 و37 ومن ركلة جزاء 59) فيما تكفل أوته بهدف أصحاب الأرض (90+3) بعد أن طرد من صفوفه التركي كاباك (84).