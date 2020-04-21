أوضاع نفسية صعبة على اللاعبين بدون مباريات

كان اللاعبون "في فقاعتهم والآن أصبحوا تائهين لأنهم اعتقدوا بأن فترة الحجر لن تكون طويلة"، بحسب ما رأى فيليب غودان، عالم النفس الرياضي في جامعة لوفان البلجيكية (وسط البلاد).

واستشهد الرجل الذي يعتني بالوضع النفسي لأهم رياضيي العالم، بـ "يُقال أن الكسل هو أم جميع الرذائل. نحن هناك"، لتفسير حالة اللاعبين، مضيفاً لوكالة فرانس برس بأنه لم يفاجأ بسماعه شهادات مختلفة عن لجوء اللاعبين الى الألعاب، الكحول والجنس...

ووفقاً لدراسة نشرها "فيفبرو" الاثنين وطالت 1600 رياضي، تبين أن "22 بالمئة من اللاعبات و13 بالمئة من اللاعبين يعانون من عوارض تتوافق مع تشخيص الاكتئاب. كما تسود أيضاً حالة قلق عامة عند 18 بالمئة من اللاعبات و16 بالمئة من اللاعبين الذين شملتهم الدراسة".

ورأى غودان أن "1600 شخص هم بالفعل عينة جيدة"، رداً على أولئك المشككين بالناحية العلمية للدراسة التي أجريت في إنكلترا، فرنسا، سويسرا، جنوب إفريقيا، بلجيكا، أو حتى الولايات المتحدة، وهي بلدان، مثل أخرى كثيرة، فُرِضَت فيها تدابير صارمة لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

وفي حديث أجراه مؤخراً مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مايكل بينيت، المسؤول عن قسم الصحة في رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا، "اعتقدنا أنه خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين، سيكون هناك نوع من الرضى لحصول الناس على فرصة البقاء في المنزل من أجل قضاء بعض الوقت مع العائلة. لكن كنا نعلم دائما أنه كلما طالت الفترة، كلما ارتفعت إمكانية أن يصل (التوتر النفسي) اليهم".

وأشار إلى أن "من بين المشاكل التي ذكرها اللاعبون، وجد البعض نفسه مخنوقاً مالياً بعد استسلامه للتسوق القهري من أجل قتل الملل، في وقت يكتنف الغموض مصير البعض في ما يتعلق برواتبهم المستقبلية واحتمال اضطرارهم الموافقة على الانضمام الى الجهود المالية" المتعلقة بتخفيف العبء المالي عن الأندية في هذه الفترة الصعبة من خلال تخفيض الرواتب.

وحالة عدم اليقين المالي تشكل أيضاً أحد المصادر الرئيسية للقلق عند الرياضيين الذين يتقاضون أموالا طائلة، لكن تأثيرها أكبر بكثير على اللاعبين الأقل شأنا وراتبا في الدرجات الدنيا، وهذا ما أشار اليه "فيفبرو" في الدراسة الذي اجراها بالاشتراك مع المستشفى الجامعي في أمستردام، كاشفاً أن "النسبة المئوية للاعبين (الذين شملتهم الدراسة) الذين أبلغوا عن عوارض، أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم في صناعة كرة القدم".

والواقع الحالي يتسبب بتدهور الحالة البدنية للاعبي كرة القدم، ويجعل صحتهم العقلية في خطر وفقا لـ"فيفبرو"، فهل يشكل ذلك سببا اضافيا لاستئناف المسابقات في أقرب وقت ممكن؟

أجاب يوناس باير-هوفمان، الأمين العام لـفيفبرو، على هذا السؤال الإثنين في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال بالفيديو، محذرا "إذا ضغطنا على اللاعبين لإعادتهم (الى الملاعب) في بيئة قد يشعرون فيها أن سلامتهم معرضة للخطر، فإن ذلك سيزيد من توترهم وقلقهم"، مشدداً على أن "الصحة العقلية للاعبين يجب ألا تكون عذرا للاستعجال في استئناف المنافسات