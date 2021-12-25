أوسيمهن في قائمة المنتخب النيجيري

وخضع أوسيمهن (22 عامًا) لعملية جراحية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد يومين من تعرضه لكسر في خده الأيسر ومحجر عينه بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار.

وأعلن المهاجم بعدها انسحابه من النهائيات القارية كون مدة علاجه حددت لفترة ثلاثة أشهر، قبل أن يكشف الثلاثاء أنه "جاهز" للمشاركة في البطولة في حال استدعائه من قبل "النسور الممتازة"، عقب تعافيه.

وعاد أوسميهن الذي وضع في وجهه "مسامير وألواح من التيتانيوم" إلى التمارين الفردية في الثامن من كانون الاول/ديسمبر الحالي ويرتدي قناعًا واقيًا في الجماعية.



هنا القائمة من 28 لاعبًا:

- حراسة المرمى: دانيال أكبييي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)، فرنسيس أوزوهو (أومونيا القبرصي)، جون نوبل (إنييمبا)، مادوكا أوكويي (سبارتا روتردام الهولندي).



- خط الدفاع: ويليام إيكونغ (واتفورد الانكليزي)، كينيث أوميرو (ليغانيس الإسباني)، ليون بالوغون (رينجرز الأسكتلندي)، عبدلاي شيهو (أومونيا القبرصي)، شيدوزي أوازييم (ألانياسبور التركي)، جميلو كولينز (بادربورن الالماني)، أولا أينا (تورينو الايطالي)، زايدو سانوزي (بورتو البرتغالي)، أوليس نداه (أورلندو بايرتس الجنوب إفريقي).



- خط الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الانكليزي)، كيليتشي نواكالي (هويسكا الإسباني)، شيديرا إيجوكي (سسكا موسكو الروسي)، فرانك أونييرا (برنتفورد الانكليزي)، جو أريبو (رينجرز الأسكتلندي).



- خط الهجوم: أحمد موسى (كراغوموروك التركي)، موزيس سايمون (نانت الفرنسي)، أوديون إيغالو (الشباب السعودي)، تايوو أوونيي (أونيون برلين الالماني)، أليكس إيووبي (ايفرتون الانكليزي)، فيكتور أوسيمهن (نابولي الايطالي)، عمر صادق (ألميريا الاسباني)، كيليتشي إيهياناتشو (ليستر سيتي الانكليزي)، صامويل شوكويزي (فياريال الاسباني)، إمانويل دينيس (واتفورد الانكليزي).

