أوسكار مستعد للدفاع عن ألوان الصين إذا سمحت القوانين بذلك

وانتقل أوسكار من تشيلسي إلى شنغهاي في كانون الثاني/يناير 2017 مقابل 60 مليون يورو (رقم قياسي في آسيا)، وهو دافع للمرة الأخيرة عن ألوان منتخب البرازيل عام 2015 علما أنه خاض في صفوفه 48 مباراة دولية.

وبحسب القوانين المعتمدة حاليا، لا يستطيع أوسكار تمثيل دولة أخرى لأنه خاض مع البرازيل بطولة رسمية بينها نهائيات كأس العالم 2014 التي استضافتها بلده.

وسئل أوسكار عبر شبكة "سي جي تي ان" الرسمية إذا كان مستعدا للعب للمنتخب الصيني في حال تغيير القوانين فأجاب "يمكن أن أفكر بالأمر نعم، لا سيما وأنه من الصعب اللعب لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي بسبب تواجدي هنا".

وأضاف "لكن الجميع في الصين يعرفون مدى إجادتي اللعب وفي النهاية إذا كان المنتخب الصيني في حاجة إلى لاعب وسط جيد أعتقد أنني قادر على المساعدة في هذا المجال".

وكانت السلطات الصينية قامت بتجنيس بعض اللاعبين في محاولة لتعزيز حظوظها في بلوغ نهائيات مونديال قطر عام 2022، وكان الأول المهاجم البرازيلي إلكيسون (31 عاما) الذي يعرف الان باسم أي كيسين وقد لعب في صفوف المنتخب الوطني 4 مرات وسجل 3 أهداف.