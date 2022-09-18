أودينيزي يحقق فوزاً كبيراً على إنتر

ورفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتاً.
وجاءت أهداف أودينيزي بواسطة كل من السلوفاكي ميلان سكرينيار (22 هدفاً في مرماه) والسلوفيني جاكا بيول (85) وتولغاي أرسلان (90+3) فيما دوّن نيكولو باريلا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الخامسة.
ورفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتاً.
وجاءت أهداف أودينيزي بواسطة كل من السلوفاكي ميلان سكرينيار (22 هدفاً في مرماه) والسلوفيني جاكا بيول (85) وتولغاي أرسلان (90+3) فيما دوّن نيكولو باريلا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الخامسة.
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