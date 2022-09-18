أودينيزي يحقق فوزاً كبيراً على إنتر

من قبل AFP September 18, 2022 15:23 تابع أودينيزي مفاجآته هذا الموسم فحقق فوزه الخامس توالياً وكان على إنتر 3-1 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لينتزع المركز الأول مؤقتاً.