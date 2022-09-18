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كرة القدم

أودينيزي يحقق فوزاً كبيراً على إنتر

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تابع أودينيزي مفاجآته هذا الموسم فحقق فوزه الخامس توالياً وكان على إنتر 3-1 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لينتزع المركز الأول مؤقتاً.

REUTERS

ورفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتاً. 

وجاءت أهداف أودينيزي بواسطة كل من السلوفاكي ميلان سكرينيار (22 هدفاً في مرماه) والسلوفيني جاكا بيول (85) وتولغاي أرسلان (90+3) فيما دوّن نيكولو باريلا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الخامسة. 
 

إنتر الدوري الإيطالي أودينيزي
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