العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

أوبي ميكيل يترك طرابزون سبور بسبب كورونا

ترك جون أوبي ميكيل ناديه طرابزون سبور التركي مؤكداً أنه لا يشعر بالراحة تجاه استمرار إقامة مباريات الدوري التركي الممتاز رغم تفشي فيروس كورونا.

Reuters

وأكد طرابزون سبور في بيان أن اللاعب النيجيري، الذي انضم للنادي العام الماضي بعقد حتى مايو أيار 2021، رحل بالتراضي.

وكان ميكيل (32 عاماً) قال في حسابه على انستغرام يوم السبت "هناك أشياء أهم في الحياة من كرة القدم".

"وأضاف: لا أشعر بالراحة ولا أرغب في لعب كرة القدم في هذا الموقف. الكل يجب أن يظل في منزله مع أسرته وأحبائه في هذا الوقت الحرج".

وتابع "الموسم يجب أن يلغى لأن العالم يواجه أوقاتاً مضطربة". 

وتم تعليق منافسات بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا - بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكن الدوري التركي مستمر وتقام المباريات بدون جماهير.

كما تسبب الفيروس، الذي يشبه الإنفلونزا وأصاب ما يقرب من 200 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد على 7500 حول العالم، في تأجيل بطولة أوروبا وكأس كوبا أميركا. كما أثر الفيروس على العديد من الأحداث الرياضية الدولية.   

السابق تحديات تأجيل بطولة أمم أوروبا
اقرأ
تحديات تأجيل بطولة أمم أوروبا وكيفية التغلب عليها
التالي

آخر الأحداث