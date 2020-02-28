أهلي جدة يتعاقد مع المدرب الصربي ميلوييفيتش

وكان الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع ميلويفيتش (49 عاماً) لتولي المسؤولية أول أمس لكنه فضل الإعلان عن التعاقد رسمياً إلى ما بعد مباراته ضد النصر التي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 الخميس في المرحلة العشرين من الدوري حفاظاً على تركيز اللاعبين.

وكشف الموقع الرسمي للنادي على تويتر "أنّ الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق الكرة تكفل بمقدم عقد المدرب ورواتبه المتبقية من الموسم الرياضي الحالي"، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وقاد ميلويفيتش العديد من الأندية الصربية، أبرزها ريد ستار الذي حقق معه لقب الدوري مرتين في موسمي 2017/2018 و2018/2019، قبل أن يرحل عنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولم ينعم الأهلي بالاستقرار الفني هذا الموسم وشهد تغيير مدربين، حيث أقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد الخسارة وغروس.