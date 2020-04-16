أنيس بن ميم يتحدّث عن قضية النقاز والزمالك

فراس بن أحمد

وأشار بن ميم في تصريح لـbeIN SPORTS إلى حيثيات قرار غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائلاً: "أصدرت غرفة فض النزاعات حكماً لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز أمام فريق الزمالك المصري".

وأضاف المحامي التونسي قائلاً: "لجأ النقاز للفيفا بعد تأخير قارب الأربعة أشهر من عدم تسلم مستحقاته المالية بالإضافة لعدم حصوله على مبالغ أخرى من الفريق المصري والتي تعود لنهاية الموسم الفائت وبداية الموسم الحالي".

وأردف بن ميم قائلاً: "قمنا بتوجيه خطاب للزمالك المصري ينص على ضرورة تسليم المبالغ المالية للاعب حمدي النقاز ومنحهم 15 يوماً وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم إلا أن النادي لم يستجب لهذا الخطاب ورفض تمكين النقاز من مستحقاته المالية".

وشدد محامي اللاعب التونسي قائلاً: "وتبعاً لذلك اعتبرت غرفة لجنة النزاعات في الفيفا أن فسخ اللاعب لعقده مع الزمالك كان قانونياً كما غرمت الفريق المصري بما يقارب المليون و300 ألف دولار ومنعه من القيام بالانتدابات خلال 3 فترات انتقال متتالية بالإضافة لمنحه 45 يوماً من أجل سداد المبالغ المحكوم بها".

ويذكر أن الحكم لايزال في طوره الابتدائي ويملك الزمالك الحق في استئنافه .

وأشارت وسائل اعلام مصرية بأن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد أن اللاعب التونسي حمدي النقاز استلم كامل مستحقاته كما أكدت القناة الخاصة بالفريق أن الزمالك لم يتحصل بعد على أي قرار من الفيفا يتعلق باللاعب التونسي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الشكوى التي تقدم بها النقاز تجاه نادي الزمالك.

وغادر النقاز (27 عاماً) فريق الزمالك في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وحط الرحال في فبراير/شباط 2020 في فريق سودوفا الليتواني.