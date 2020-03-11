أنسو فاتي وأداما تراوري في لائحة المنتخب الإسباني

وسيعلن إنريكي عن اللائحة النهائية (23 لاعباً) للمنتخب الإسباني يوم 20 أذار/مارس لخوض وديتي ألمانيا (26 من ذات الشهر في مدريد) وأمام هولندا (29 في أمستردام).

وبحسب راديو "كادينا سير"، سجل إنريكي أسماء جديدة في اللائحة الأولية لمنتخب إسبانيا والتي ضمت 50 لاعباً.

وأضاف ذات المصدر أن اسم لاعب برشلونة، فاتي المولود في عام 2002 موجود في اللائحة بعد أن فضل إسبانيا على كل من البرتغال وغينيا بيساو ووقع استدعائه لأول مرة لمنتخب تحت 21 عاماً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وسجلت اللائحة وجود مهاجم وولفرهامبتون الإنكليزي، أداما تراوري الذي ينحدر من أصول مالية والمتكوّن في أكاديمية لاماسيا، بعد تقديمه لعروض جيدة في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

