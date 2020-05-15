أندية الدرجة الثالثة في إنكلترا توافق على إنهاء الموسم العادي

وعقد اجتماع بين الرابطة والأندية عبر تقنية الاتصال متعدد الأطراف، لمناقشة الخيارات وسط طريق مسدود نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى أيضا الى توقف منافسات الدرجات الأخرى منذ منتصف آذار/مارس الماضي، وأبرزها الدوري الممتاز.

وأعلنت الأندية أنها اتفقت على أن الترتيب النهائي سيتم تحديده بحسب النقاط التي نالتها الفرق بعد المباريات التي خاضتها قبل قرار تعليق الموسم.

ورغم اتخاذ قرار بإنهاء الموسم العادي، ووجود مخططات لإجراء الملحق، إلا أن الأندية طالبت بعدم إنزال أي فريق إلى الدوري الوطني.

ولا يزال هذا القرار بحاجة للتصديق من قبل رابطة الدوري الإنكليزي (الخاصة بدوري الدرجتين الثالثة والرابعة)، والاتحاد الوطني للعبة.

وكان فريق كرو ألكسندرا متصدرا للترتيب عند تعليق البطولة، متقدما على سويندون تاون بفارق الأهداف فقط (69 نقطة)، علما أن الثاني لعب مباراة أقل، فيما يحتل بلايموث المركز الثالث.

وجاء في بيان صادر عن رابطة الدوري "بعد النظر في البروتوكولات والتكاليف التي يجب الوفاء بها لاختتام الموسم الحالي، وافقت أندية +ليغ تو+ بالإجماع على إيقاف الموسم بما يتماشى مع الإطار الذي حدده مجلس الرابطة".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، طلبت الأندية النظر في تعليق الهبوط إلى الدوري الوطني لموسم 2019-2020 نتيجة للظروف التي نشأت حيث لا يمكن استكمال المباريات (...) لم يتم التعهد بأي التزامات في هذا الصدد، وسينظر المجلس في اجتماعه المقبل في التبعات التي يمكن حصولها".

وقال ريتشي ويلينس مدرب فريق سويندون على "تويتر" بعد الاجتماع "هناك المزيد من الأخبار الجيدة اليوم. يوم رائع".

بدوره رأى فيل والاس رئيس نادي ستيفيندج الذي يحتل المركز الأخير على لائحة الترتيب، أن استكمال الموسم سيكلف كل ناد حوالي 400 ألف جنيه إسترليني (485 ألف دولار)، بما في ذلك تكاليف اختبارات "كوفيد-19".

واضاف "في الوقت الذي كنت ترى الإفلاس امامك، يمكنك الآن على الارجح إيجاد حل لا ينطوي على دفع 400 ألف جنيه لكل ناد. وإنهاء الموسم هو وسيلة جيدة تماما لذلك".

ولم تتوصل أندية الدرجة الثانية "ليغ وان" إلى اتفاق حاسم.

وأضاف بيان الرابطة إلى وجود "آراء متنوعة في +ليغ وان+"، لافتا إلى افساح المجال أمام "فترة أخرى من أجل التفكير".

وأعلنت ستة أندية من الدرجة الثانية الخميس إنها تعارض إنهاء الموسم واحتساب ترتيب الفرق بحسب النقاط التي نالتها قبل التوقف.

وغرد دراغ ماك أنتوني مالك فريق بيتربورو (سادس ترتيب الدرجة الثانية) على تويتر الخميس قائلا "نحن كمجموعة متحدون في هدفنا من أجل إنهاء هذا الموسم".