أندونوفسكي مدرباً جديداً لمنتخب أميركا للسيدات

وأصدر الاتحاد الأميركي للعبة بياناً جاء فيه "نحن سعداء للترحيب بفلاتكو في عائلة كرة القدم الأميركية. يعتبر فلاتكو أحد أكثر المدربين المتميزين في الدوري الأميركي الشمالي وقد أثبت قدرته على مساعدة اللاعبات اللاتي يتمتعن بمستوى عالمي في بلوغ ذروة مستوياتهم وإلهام فرقه على إحراز الألقاب".

وأضاف "يحظى فلاتكو بإحترام كبير من قبل اللاعبين والقادة في مجتمعنا وهو يملك عقلية الفوز ليقود أفضل مشروع لكرة القدم للسيدات في التاريخ إلى حقبة جديدة من النجاحات".

وسيستلم أندونوفسكي منصبه مباشرة وسيشرف على المباراتين الأخيرتين لمنتخب الولايات المتحدة لهذا العام ضد السويد وكوستاريكا في مطلع الشهر المقبل.

وسبق لأندونوفسكي أن تولى الإشراف على نادي كانساس سيتي بين عامي 2013 و2017 وأحرز لقب أفضل مدرب مرتين في صفوفه، قبل الانتقال إلى صفوف نادي رين اف سي حيث تلعب قائدة المنتخب الأميركي الفائز بمونديال فرنسا ميغاي رابينوي عامي 2018 و2019.

يذكر أن المدربة السابقة ايليس قادت المنتخب الأميركي إلى اللقب العالمي مرتين متتاليتين عامي 2015 و2019.