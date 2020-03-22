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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

أندرلخت يستغني عن مساعد مدربه بسبب "فيروس كورونا"

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أعلن نادي أندرلخت البلجيكي لكرة القدم فصل مساعد مدربه السويدي بار زيتربرغ لأسباب مالية ناجمة عن توقف المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وأوضح النادي في بيان أنه استغنى عن مساعد المدرب البالغ من العمر 49 عاماً، بسبب تراجع في إيراداته المالية جراء توقف المنافسات الرياضية في البلاد ومختلف أنحاء العالم، في ظل تفشي "كوفيد-19".

وأشار في بيان إلى "كرة القدم المحترفة، كما العديد من المجالات الاقتصادية، تواجه تحديات كبرى بسبب كوفيد-19"، معتبراً أن الأخير "تسبب بتأثير اقتصادي ضخم على النادي".

وتابع "لذا نحن نحاول تحصين النادي على المدى القصير ليتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل في مواجهة الخسائر الكبيرة الناتجة عن تعليق الدوري (...) ولهذا اضطررنا للانفصال عن بار زيتربرغ الذي سنبقى نذكره كعملاق في هذا النادي".

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