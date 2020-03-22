أندرلخت يستغني عن مساعد مدربه بسبب "فيروس كورونا"

وأوضح النادي في بيان أنه استغنى عن مساعد المدرب البالغ من العمر 49 عاماً، بسبب تراجع في إيراداته المالية جراء توقف المنافسات الرياضية في البلاد ومختلف أنحاء العالم، في ظل تفشي "كوفيد-19".

وأشار في بيان إلى "كرة القدم المحترفة، كما العديد من المجالات الاقتصادية، تواجه تحديات كبرى بسبب كوفيد-19"، معتبراً أن الأخير "تسبب بتأثير اقتصادي ضخم على النادي".

وتابع "لذا نحن نحاول تحصين النادي على المدى القصير ليتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل في مواجهة الخسائر الكبيرة الناتجة عن تعليق الدوري (...) ولهذا اضطررنا للانفصال عن بار زيتربرغ الذي سنبقى نذكره كعملاق في هذا النادي".