أنباء عن غياب ميسي عن مواجهة سوسييداد في كأس السوبر الإسبانية

ورجحت التقارير احتمال غياب النجم الأرجنتيني، عن مواجهة فريقه أمام ريال سوسييداد مساء اليوم ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

ولم يكمل ميسي مباراة فريقه الأخيرة أمام غرناطة في الدوري، بعد أن شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى.

