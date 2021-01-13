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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

أنباء عن غياب ميسي عن مواجهة سوسييداد في كأس السوبر الإسبانية

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ذكرت تقارير إعلامية أن قائد برشلونة ليونيل ميسي غاب عن آخر حصة تدريبية لفريقه صباح اليوم.

Reuters

ورجحت التقارير احتمال غياب النجم الأرجنتيني، عن مواجهة فريقه أمام ريال سوسييداد مساء اليوم ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

ولم يكمل ميسي مباراة فريقه الأخيرة أمام غرناطة في الدوري، بعد أن شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى.
 

تقارير إخبارية برشلونة ميسي
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