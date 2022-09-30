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كرة القدم

أنباء عن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا

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أفادت تقارير صحفية في غينيا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي قد أبلغ السلطات المحلية باستحالة تنظيم نسخة كأس أمم إفريقيا 2025 أثناء زيارة قام بها إلى كوناكري الجمعة.

AFP

ومن المنتظر أن يعلن موتسيبي القرار رسميا في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة السبت.

غينيا كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كأس أمم إفريقيا 2025
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