أنباء عن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا

من قبل AFP September 30, 2022 22:19 أفادت تقارير صحفية في غينيا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي قد أبلغ السلطات المحلية باستحالة تنظيم نسخة كأس أمم إفريقيا 2025 أثناء زيارة قام بها إلى كوناكري الجمعة.