أنباء عن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا من قبل AFP September 30, 2022 22:19 أفادت تقارير صحفية في غينيا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي قد أبلغ السلطات المحلية باستحالة تنظيم نسخة كأس أمم إفريقيا 2025 أثناء زيارة قام بها إلى كوناكري الجمعة. AFP ومن المنتظر أن يعلن موتسيبي القرار رسميا في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة السبت. غينيا كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كأس أمم إفريقيا 2025 السابق دعوى قضائية من بييلسا ضدّ مارس اقرأ التالي تشافي يكشف عن رأيه بفكرة إقامة اقرأ - آخر الأحداث September 30, 2022 23:39 تشافي يكشف عن رأيه بفكرة إقامة كأس العالم كل عامين September 30, 2022 23:32 مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن ماغواير September 30, 2022 23:22 بلباو يفوز بنتيجة كبيرة على ألميريا September 30, 2022 22:52 مارسيليا يتصدّر مؤقتاً الـ"ليغ 1" September 30, 2022 22:19 أنباء عن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا September 30, 2022 22:09 مواجهة مرتقبة بين إشبيلية وأتليتيكو مدريد September 30, 2022 22:08 بايرن ميونيخ يقسو على باير ليفركوزن September 30, 2022 22:03 إنزاغي يشدد على صعوبة المواجهة أمام روما September 30, 2022 22:02 بيولي يؤكد أنّ ميلان سجّل انطلاقة جيدة September 30, 2022 21:15 غوارديولا: "مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة"