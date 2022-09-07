أنباء عن إقالة دراغان سكوتشيتش من تدريب المنتخب الإيراني

وتحوم الشكوك منذ فترة حول مستقبل مدرب إيران بعد تضارب الأنباء بشأن مغادرته صفوف المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

واستهل سكوتشيتش (54 عامًا) مهمّته على رأس المنتخب الإيراني في فبراير 2020 وتمكّن من قيادته بكل اقتدار إلى مونديال قطر.

وكانت وكالات أنباء محلية قد ذكرت أمس أنّ الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد توصّل لاتفاق مع البرتغالي كارلوس كيروش للإشراف على حظوظ المنتخب الأول، وأنه بات على بعد خطوة واحدة من العودة إلى مقاعد الدكة التي غادرها عام 2019. وأضافت وكالات الأنباء المحلية أن كيروش سيتواجد في طهران نهاية الأسبوع الجاري للتوقيع على عقد يمتد حتى نهاية كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسبق لكيروش أن تولّى المقاليد الفنية للمنتخب الإيراني بين 2011 و2019.

وقاد البرتغالي (69 عامًا) إيران للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 على الأراضي الروسية.

وتألق المنتخب الإيراني تحت قيادة كيروش في مونديال 2018 إذ فاز على المغرب (1-0) وتعادل مع البرتغال (1-1) لكن هزيمته أمام إسبانيا (1-0) حكمت عليه بمغادرة منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.