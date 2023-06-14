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أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في مراسم تأبين رئيس ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني

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رافق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في مراسم تأبين رئيس ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني.

AFP

وكان بيرلوسكوني توفّي عن عمر ناهز ستة وثمانين عاماً قبل يومين.

 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلفيو برليسكوني
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