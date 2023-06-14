أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في مراسم تأبين رئيس ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني من قبل beIN SPORTS June 14, 2023 15:42 رافق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في مراسم تأبين رئيس ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني. AFP وكان بيرلوسكوني توفّي عن عمر ناهز ستة وثمانين عاماً قبل يومين. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلفيو برليسكوني السابق اشترك أبكر ووفّر أكثر! اقرأ التالي - آخر الأحداث June 14, 2023 16:15 برايتون يضمّ جيمس ميلنر إلى صفوفه June 14, 2023 15:42 أمير دولة قطر يشارك في مراسم تأبين برلوسكوني June 14, 2023 15:12 انطلاق الميركاتو الصيفي المحلّي في "البريميرليغ" June 14, 2023 15:04 كولن يتعاقد مع لوكا فالدشميت على سبيل الإعارة June 14, 2023 14:44 رود خوليت يتحدّث عن مواجهة هولندا وكرواتيا June 14, 2023 14:15 حرمان مشجع لتوتنهام من دخول الملاعب لمدة 3 أعوام June 14, 2023 13:14 اشترك أبكر ووفّر أكثر! June 14, 2023 12:07 ريال مدريد يوقع رسمياً مع بيلينغهام June 14, 2023 11:40 منتخب مصر يواجه نظيره الغيني في المغرب June 14, 2023 11:37 موريس ستاين مدرّبًا جديدًا لآياكس