أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في مراسم تأبين رئيس ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني

من قبل beIN SPORTS June 14, 2023 15:42 رافق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في مراسم تأبين رئيس ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني.