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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

أميركا تكتسح ترينيداد وتوباغو بسداسية نظيفة

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حقق المنتخب الأميركي فوزاً كاسحاً على ترينيداد وتوباغو 6-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ضامناً بطاقة تأهله إلى ربع النهائي بصحبة بنما التي تغلبت على غيانا 4-2 السبت أيضاً.

AFP

وعلى غرار مباراة الجولة الأولى ضد غيانا، عانى المنتخب الأميركي في الشوط الأول للوصول إلى الشباك واكتفى بهدف وحيد سجله أرون لونغ في الدقيقة 41، إلا أن الوضع تغير تماماً في الشوط الثاني ونجحوا في الوصول إلى الشباك خمس مرات، بينها هدف ثان للونغ (90)، فيما سجل غيازي زارديس (66 و69) وكريستيان بوليسيك (73) وبول آريولا (78) الأهداف الأخرى.

وتصدر زاريديس ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف مشاركة مع المكسيكي أورييل أنتونا، فيما تدخل بلاده إلى الجولة الأخيرة المقررة الأربعاء وهي في صدارة المجموعة بست نقاط وبفارق الأهداف عن خصمتها المقبلة بنما التي ضمنت بطاقتها إلى ربع النهائي بالفوز على غيانا بأربعة أهداف لأبدييل أرويو (16) وتيرينس فانكوتن (40 خطأ في مرمى فريقه) وإيريك ديفيس (51 من ركلة جزاء) وغابريال توريس (86)، مقابل هدفين لنيل ديانس (33 و3+90 من ركلتي جزاء).

                  
                  
 

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