أميركا تكتسح ترينيداد وتوباغو بسداسية نظيفة

وعلى غرار مباراة الجولة الأولى ضد غيانا، عانى المنتخب الأميركي في الشوط الأول للوصول إلى الشباك واكتفى بهدف وحيد سجله أرون لونغ في الدقيقة 41، إلا أن الوضع تغير تماماً في الشوط الثاني ونجحوا في الوصول إلى الشباك خمس مرات، بينها هدف ثان للونغ (90)، فيما سجل غيازي زارديس (66 و69) وكريستيان بوليسيك (73) وبول آريولا (78) الأهداف الأخرى.

وتصدر زاريديس ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف مشاركة مع المكسيكي أورييل أنتونا، فيما تدخل بلاده إلى الجولة الأخيرة المقررة الأربعاء وهي في صدارة المجموعة بست نقاط وبفارق الأهداف عن خصمتها المقبلة بنما التي ضمنت بطاقتها إلى ربع النهائي بالفوز على غيانا بأربعة أهداف لأبدييل أرويو (16) وتيرينس فانكوتن (40 خطأ في مرمى فريقه) وإيريك ديفيس (51 من ركلة جزاء) وغابريال توريس (86)، مقابل هدفين لنيل ديانس (33 و3+90 من ركلتي جزاء).





