أمم إفريقيا تحت 23 عاما: كوت ديفوار وجنوب إفريقيا إلى نصف النهائي وحاملة اللقب تودع

وتصدرت كوت ديفوار المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط مقابل 5 لجنوب إفريقيا.

وسجل هدف كوت ديفوار الوحيد كواديو دابيلا (61).

وسيلتقى منتخب مصر أول المجموعة الأولى مع منتخب جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في ما تلتقي كوت ديفوار أولى المجموعة الثانية مع غانا ثانية المجموعة الأولى في اليوم ذاته على ستاد السلام.

ويتأهل الفائزان مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ويلتقيا في نهائي البطولة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على أن يتنافس الخاسران على المركز الثالث والبطاقة الثالثة المؤهلة للأولمبياد، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

