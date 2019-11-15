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تصفيات يورو 2020
كرة القدم

أمم إفريقيا تحت 23 عاما: كوت ديفوار وجنوب إفريقيا إلى نصف النهائي وحاملة اللقب تودع

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بلغ منتخبا كوت ديفوار وجنوب إفريقيا الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بفوز الأول على زامبيا 1-صفر وتعادل الثاني سلبا مع نيجيريا حاملة اللقب لتودع الأخيرة البطولة.

Reuters

وتصدرت كوت ديفوار المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط مقابل 5 لجنوب إفريقيا.

وسجل هدف كوت ديفوار الوحيد كواديو دابيلا (61).

وسيلتقى منتخب مصر أول المجموعة الأولى مع منتخب جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في ما تلتقي كوت ديفوار أولى المجموعة الثانية مع غانا ثانية المجموعة الأولى في اليوم ذاته على ستاد السلام.

ويتأهل الفائزان مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ويلتقيا في نهائي البطولة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على أن يتنافس الخاسران على المركز الثالث والبطاقة الثالثة المؤهلة للأولمبياد، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
 

كوت ديفوار جنوب إفريقيا
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