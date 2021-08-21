أليغري يحسم مسألة مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

وقال أليغري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باقٍ، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".

وأضاف "كان دائماً يتدرب بشكل جيد وكان متاحاً دائماً. قرأت شائعات في الصحف، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".

وقد غاب البرتغالي عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.

وقال أليغري إن "يوفنتوس ككل عام يلعب للفوز بكل المسابقات".

وأضاف "دعونا نفعل الأشياء تدريجياً، ونحاول الفوز بالمباراة الأولى في أودينيزي. ستكون بطولة متوازنة، وكي تفوز يجب ألا يكون لديك مستوى متذبذب".