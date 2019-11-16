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تصفيات يورو 2020
كرة القدم

ألمانيا وهولندا إلى نهائيات "يورو 2020"

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بلغ المنتخبان الألماني والهولندي نهائيات "يورو 2020" بفوز الأول على بيلاروسيا برباعية نظيفة وتعادل الثاني مع إيرلندا الشمالية سلباً ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات المسابقة القارية.

Reuters

بلغ منتخب ألمانيا نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه البيلاروسي 4-صفر السبت في مونشنغلادباخ في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل ماتياس غينتر (41) وليون غوريتسكا (49) وطوني كروس (55 و84) أهداف ألمانيا التي رفعت رصيدها إلى 18 نقطة منفردة بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام هولندا التي انتزعت البطاقة الثانية بتعادلها مع مضيفتها إيرلندا الشمالية صفر-صفر.

وهو الفوز الثالث على التوالي والسادس للـ"ماكينات" في التصفيات الأوروبية في حين تعرّضت بيلاروسيا لخسارتها الثانية توالياً والسادسة ضمن مشوارها الأوروبي.

أما منتخب "الطواحين" فقد حقق أول تعادل في مشواره ضمن التصفيات على غرار إيرلندا الشمالية.     

وتلعب ألمانيا الثلاثاء في الجولة الأخيرة مع ضيفتها إيرلندا الشمالية في حين تستقبل هولندا إستونيا.

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