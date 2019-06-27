ألمانيا وإسبانيا إلى نهائي يورو تحت 21 عاماً

في المباراة الأولى افتتح التسجيل لألمانيا نديم أميري في الدقيقة 21 لكن جورجي بوسكاس عادل النتيجة لرومانيا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تمكن جيان لوكا فالدشميت من تعديل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 52 قبل أن يوقع اللاعب ذاته هدفا ثالثا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي شهدت هدفا رابعاً أيضاً عبر نديم أميري الذي أكد تفوق منتخب بلاده.

وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب الفرنسي بركلة جزاء دونها جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 16 غير أن المنتخب الإسباني انتفض بعدها وعادل النتيجة بهدف مارك روكا في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح منتخب لاروخا في التقدم بالنتيجة بهدف ميكيل أويارثابال من علامة الجزاء، قبل أن يضيف داني أولمو هدفا ثالثا لإسبانيا عند الدقيقة 47. وفي الدقيقة 66 اختتم بورخا مايورال النتيجة لصالح لإسبانيا بهدف رابع.