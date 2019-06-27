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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

ألمانيا وإسبانيا إلى نهائي يورو تحت 21 عاماً

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بلغ المنتخبان الألماني والإسباني نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاماً بفوز الأول على نظيره الروماني 4-2، والثاني على نظيره الفرنسي 4-1 اليوم الخميس.

Reuters

في المباراة الأولى افتتح التسجيل لألمانيا نديم أميري في الدقيقة 21 لكن جورجي بوسكاس عادل النتيجة لرومانيا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 44. 

وفي الشوط الثاني تمكن جيان لوكا فالدشميت من تعديل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 52 قبل أن يوقع اللاعب ذاته هدفا ثالثا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي شهدت هدفا رابعاً أيضاً عبر نديم أميري الذي أكد تفوق منتخب بلاده.

وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب الفرنسي بركلة جزاء دونها جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 16 غير أن المنتخب الإسباني انتفض بعدها وعادل النتيجة بهدف مارك روكا في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح منتخب لاروخا في التقدم بالنتيجة بهدف ميكيل أويارثابال من علامة الجزاء، قبل أن يضيف داني أولمو هدفا ثالثا لإسبانيا عند الدقيقة 47. وفي الدقيقة 66 اختتم بورخا مايورال النتيجة لصالح لإسبانيا بهدف رابع.

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