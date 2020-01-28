ألمانيا تستهدف بلوغ نصف نهائي يورو 2020

وتدور منافسات يورو 2020 من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو المقبلين في أكثر من بلد أوروبي.

وجاء كلام كيلر على هامش احتفال الاتحاد الألماني بذكرى مرور 120 عاماً على تأسيسه في حفل أقيم في لايبزيغ.

قال "يتعين علينا، ويواكيم لن يكون سعيداً بسماع ذلك، بلوغ الدور نصف النهائي وربما حتى المباراة النهائية".

وكانت ألمانيا خرجت من آخر بطولة كبيرة بخفي حنين في دور المجموعات في مونديال روسيا عام 2018، وقد أوقعتها قرعة النهائيات القارية في مجموعة صعبة ضمت فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا بالإضافة إلى منتخب آخر يحدد لاحقا.

وأضاف كيلر "منافسونا في دور المجموعات أقوياء جداً لكن ما قدمه فريقنا في الآونة الأخيرة يعطيني الأسباب لكي أكون متفائلا".

ويرتبط لوف الذي يشرف على المنتخب الألماني منذ عام 2006 بعقد يمتد حتى عام 2022 لكن تصريحاته شابها الحذر في ما يتعلق بحظوظ فريقه في النهائيات القارية المقررة في أكثر من دولة أوروبية الصيف المقبل مشيراً إلى أن فريقه ليس من ضمن المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب.