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كرة القدم

ألفيش سيغادر ساو باولو بسبب نزاع مادي

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سيغادر الدولي البرازيلي داني ألفيش، اللاعب الاكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم، فريق ساو باولو وفق ما أعلن ناديه الجمعة، بعد نزاع مادي بين الطرفين.

REUTERS

وقال المدير الرياضي كارلوس بلمونتي في فيديو نشره النادي عبر حسابه على تويتر "نتخذ القرار ونبلغ (المدرب الارجنتيني) هيرنان كريسبو بعدم إتاحة دانيال ألفيش لفريق ساو باولو. ساو باولو أهم من أي شخص آخر".

وكان من المقرر أن يتواجد ألفيش (38 عامًا) لاعب برشلونة الإسباني السابق في تدريبات النادي الجمعة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. لكن بلمونتي قال إن ممثلي اللاعب أوضحوا لإدارة النادي أن الظهير الأيمن لن يعود للتدريب قبل أن يسدد له النادي ديونه.

وذكرت الصحافة البرازيلية أن ساو باولو يدين لألفيش بـ11 مليون ريال برازيلي (قرابة من 1.8 مليون يورو).

وتابع بلمونتي "يُقر ساو باولو بالديون وقدمنا الأسبوع الماضي اقتراحًا لمحاولة التوصل إلى اتفاق، لم يقبله ممثلوه. ستستمر المفاوضات في الشقين القانوني والمالي".

ميركاتو ساوباولو داني ألفيش
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