أسطورة منتخب أميركا للسيدات كارلي لويد تعتزل

وأصبحت لويد (39 عاماً)، التي فازت بجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعبة في العالم مرتين، ثاني أكثر لاعبة مشاركة في المباريات الدولية في تاريخ اللعبة برصيد 312 مباراة خلال مسيرة حصدت خلالها لقبين لكأس العالم وذهبيتين أولمبيتين.

وقالت لويد "عندما بدأت مسيرتي مع المنتخب الوطني في 2005، وضعت هدفين رئيسيين لتحقيقهما هما أن أكون أكثر لاعبة متكاملة بقدر الإمكان، ومساعدة الفريق في الفوز بالبطولات. في كل يوم انزل فيه للملعب، كنت ألعب وكأنها مباراتي الأخيرة. لم أرغب أبدا في التعامل مع أي شيء وكأنه أمراً مفروغ منه، خاصة بعد إدراكي مدى صعوبة الوصول للقمة، لكن من الصعب للغاية البقاء على القمة لفترة طويلة".

وسيعلن الاتحاد الأميركي قريباً إقامة أربع مباريات ودية لمنتخب السيدات، بواقع مباراتين في أيلول/سبتمبر ومثلهما في تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، وستكون هذه المباريات الأخيرة للويد بقميص المنتخب الوطني.